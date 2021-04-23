Ayvalık’taki kilitli kapı skandalında ikinci perde

Ayvalık Belediyesi'nin CHP'li meclis üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda iddiaların asılsız olduğu açıklanırken, CHP Ayvalık Belediye Meclis Üyesi İsa Aslan bir anda basın mensuplarının önüne atladı. Aslan, toplantıda söylenenin aksine, ulusal basında yer alan haberlerin tamamen doğru olduğunu söyleyince protesto alkışlarıyla karıştı. Bu sırada ortam gerildi.

'BASKI YAPILDI' DEDİ

Hüseyin Şalmanlı, CHP ilçe yöneticileri ve partililerin tepki gösterdiği İsa Aslan, Ayvalık Belediyesi'nin Nisan ayı olağan meclis toplantısı öncesinde parti binasında bir imar alanı ile ilgili konuda kendilerine "evet" oyu kullanmaları konusunda baskı yapıldığını ve buna itiraz ettikleri sırada da toplantı yaptıkları salonun kapısının kilitlendiğini savundu. Konuyu yargıya taşıyacağını kaydeden Aslan, yaşadıkları olayla ilgili önümüzdeki günlerde geniş çapta bir açıklama yapacağını söyledi.

'YANLIŞ ANLAŞILMA'

İsa Aslan'ın bahsettiği kapı kilitlenmesi konusunun tamamen yanlış anlaşılan bir durum olduğunu savunan CHP İlçe Başkanı Şalmanlı ise, pandemi nedeniyle grup toplantısını parti binasının ikinci katında değil, daha geniş olan alt kattaki salonda yaptıklarını belirterek, "Binamızın ana giriş kapısı sürekli partililer ve vatandaşlar tarafından açılıp toplantının kesilmemesi için kapıyı kilitledik. Ama bazı arkadaşlarımız konuyu çarpıtarak, kapının üzerlerine kilitlendiğini iddia ettiler" ifadelerini kullandı. Ayvalık Belediyesi'nin CHP'li Belediye Meclis Üyeleri'nden Dilek Saraçoğlu ile Onur Satıcı da, aynı toplantıda kendilerinin de bulunduğunu ve yaşanılan hadisenin aynen Şalmanlı'nın anlattığı gibi olduğu ifade etti.

SUAT SALGIN