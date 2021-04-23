  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika ‘Biden sözde soykırımı tanıma kararı alabilir’

‘Biden sözde soykırımı tanıma kararı alabilir’

‘Biden sözde soykırımı tanıma kararı alabilir’

23.4.2021

ABD'NİN önemli gazetelerinden Wall Street Journal'a konuşan ABD'li yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlandığını söyledi. Habere göre Biden, 1915 olaylarının anma günü olan 24 Nisan'da yapacağı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanabilir. Ancak yetkililer bu konuda henüz nihai bir karar verilmediğini de ifade etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Biden sözde soykırımı tanıma kararı alabilir’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.