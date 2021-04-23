‘Biden sözde soykırımı tanıma kararı alabilir’

ABD'NİN önemli gazetelerinden Wall Street Journal'a konuşan ABD'li yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlandığını söyledi. Habere göre Biden, 1915 olaylarının anma günü olan 24 Nisan'da yapacağı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanabilir. Ancak yetkililer bu konuda henüz nihai bir karar verilmediğini de ifade etti.