CHP’de korku taktik değiştirtti

TORBALI Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatının ardından mecliste yapılacak seçim öncesinde CHP, bu ilçeyi de Menemen'de olduğu gibi kaybetme kaygısı yaşıyor. Menemen'deki hezimetin baş sorumlularından biri olarak gösterilen İl Başkanı Deniz Yücel de koltuğundan olabileceği endişesiyle bu defa işi sıkı tutmaya çalışıyor. Yücel, Menemen'deki seçimde karşı karşıya geldiği Tunç Soyer'in parti içi siyasi çalışmalarını yürüten Başkanvekili Mustafa Özuslu ile birlikte Torbalı'ya gitti. 18 meclis üyesinin görüşleri alınmaya başlanırken, seçimin yapılacağı Salı günü saat 14:00'ten önce 12:00'de grup toplantısı yapılması ve burada yapılacak önseçimde en yüksek oyu alan kişinin partinin adayı olarak mecliste ilan edilmesinin ağır bastığı kaydedildi. Torbalı Belediye Meclisi'nde CHP'nin 18, AK Parti'nin 10, MHP'nin 2 (Cumhur İttifakı 12), DEVA Partisi'nin ise 1 üyesi bulunuyor. Yani CHP 4 fire vermesi halinde Menemen'de olduğu gibi seçimi kaybedecek.

Erhan GÜLENÇ