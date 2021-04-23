Eskişehir Valiliği’nden Yunus Emre etkinlikleri

TÜRK dili ve kültürünün en önemli isimlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl dönümünde UNESCO tarafından anma ve kutlama kararı aldı. 2021 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından Eskişehir Valiliği de çalışmalara başladı.

9 FARKLI ÇALIŞMA GRUBU

ESKİŞEHİR Valiliği, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurum kuruluşları ile gerçekleştirdikleri toplantının ardından Vali Erol Ayıldız'ın talimatıyla, Bilim Kurulu, Tarih Çalışma Grubu, Edebiyat Çalışma Grubu, Felsefe Çalışma Grubu, Halk Bilimleri Çalışma Grubu, Sanat Çalışma Grubu, Tasavvuf Çalışma Grubu, Mimarlık-planlama Çalışma Grubu, Moda Tasarım, Turizm, Sahaf, Gastronomi Ve Halk Ürünleri Çalışma Grubu oluşturuldu. Bu çalışma gruplarının oluşturduğu etkinlik organizasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı heyetine sunularak son şekline ulaştı. Ayyıldız, "İlgili tüm paydaşlara yıl içerisinde gerçekleştirecekleri anma etkinlikleri kapsamında görevleri tebliğ edilmiştir. Anma etkinliklerini mayıs ayının ilk haftası olan "Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası" ile başlatacağız" dedi.

MERT ALPDÜNDAR