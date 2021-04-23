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Haberler Politika ‘Evladımın kemiklerini bile size bırakmayacağım’

‘Evladımın kemiklerini bile size bırakmayacağım’

‘Evladımın kemiklerini bile size bırakmayacağım’

23.4.2021

ÇOCUKLARININ terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 597'nci günü geride bıraktı. Eylemini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ, HDP ve PKK'ya tepki gösterdi. Yaklaşık 2 yıldır eylemde olduklarını kaydeden Üçdağ, "HDP'den gelip açıklama yapan olmadı, Kürtlerin temsilcisiyiz diyorlar, Kürtleri bitirdiler. Oğlum Ramazan eğer bana biraz değer veriyorsan, teslim ol. Benim evladım ölse de kalkmayacağım, kemiğini bile size bırakmayacağım" diye konuştu.

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