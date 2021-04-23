‘Hedefimiz 2023 yılında ilk uçuşu gerçekleştirmek’

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını ve Milli Uçak programını değerlendirdi. Instagram hesabından görüntülü açıklama yapan Bayraktar, "F-35'lerin verilmiyor olması bugün için dezavantaj olarak görülse de gelecekte milli savunma sanayisi için hayırlı olabilir. Zira yurt dışından tedarik edeceğimiz yazılımına tümüyle vakıf olamadığımız dijital bilgisayarların yönettiği, pilotun bastığı tetiğin ne yapıp yapmayacağına karar veren yabancı görev bilgisayarı ve yazılımı olan böylesine bir sistem, bizi bağımsız kullanım açısından ciddi kısıtlamalara maruz bırakabilir. Geliştirilecek milli platformun maliyetleri de her halükarda F-35'ten daha az olacaktır" dedi.

GENÇLERE ÇAĞRI YAPTI

Bayraktar, Baykar'ın yürüttüğü projelere dair detaylar da verdi. Son 4-5 yıldır projesini yürüttükleri AKINCI platformunun olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projesine de hız verdiklerini aktaran Bayraktar, "Hedefimiz, 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek. Bu alanda çalışmak isteyen gençlerimize ve genç girişimcilerimize tavsiyem, özellikle insansız platformların en kritik teknolojileri olan alanlara yönelmeleri olacaktır" ifadelerini kullandı.