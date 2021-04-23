“İklim değişikliğinde ülkeler eşit olmalı”

ABD Başkanı Joe Biden'in 26 Mart'ta 40 dünya liderine gönderdiği davet üzerine ABD'nin ev sahipliğinde sanal ortamda yapılan İklim Zirvesi, Biden'ın konuşmasıyla başladı. Zirveye canlı bağlantıyla katılıp dünya liderlerine seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkelerin eşit konumda bulunması gerektiğine dikkat çekti.

'LİDER ÜLKE KONUMUNDAYIZ'

İklim değişikliğinin zararlarını azaltmak için yoğun çaba harcadıklarını aktaran Başkan Erdoğan, "Ulusal İklim Değişikliği Strateji ve Eylem Planı'nı 2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda güncelliyoruz. Katkı beyanımıza göre 2012-2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engellenecektir. Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Hidroelektrik santrali kurulu gücünde Avrupa'da 2'nci, dün

yada 9.'ncu sıradayız. Millet bahçele-ri projemizle yeşil alanlarımızı hızla artırıyoruz. Sıfır Atık Projesi ile atık-ların geri kazanım oranını 2035'te yüzde 60'a taşıyacağız. Açık denizler-de koruma alanları ilan edilme mese-lesini de gündemimize almak gerek-tiğine inanıyorum. Kovid-19 salgını sonrası yeşil dönüşüm konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Yeşil dönü-şüm başta olmak üzere diğer alanlarda küresel düzeyde stratejik iş birliğinin oluşturulması büyük önem arz ediyor. Bu konuda Başkan Biden'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz" diye konuştu.

'KATKI SUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

İklim değişikliğinde ülkelerin eşit konuma sahip olmadığını söyleyen Erdoğan, "Benzer ekonomik seviyede-ki ülkelerle eşit şartlarda olmak kay-dıyla küresel iklim eylemine katkı sun-maya devam edeceğiz. 2030'a giden süreçte adil bir çerçeve sağlanması zaruridir" ifadelerini kullandı. Zirvede açılış konuşmasını yapan ABD Başka-nı Joe Biden ise, yeni sunduğu altyapı planında iklim değişikliğinin etkilerine temas ettiklerini belirtti. Biden, "Ben hem kritik altyapımızı inşa etmek hem de temiz teknolojiyi bunlara uygula-mak istiyorum. Amerika Birleşik Dev-letleri, 2030 yılına kadar sera gazı salı-nımını yarı yarıya düşürmeyi planlıyor" mesajını verdi. Zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Çin Dev-let Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birli-ği (AB) Konseyi Başkanı Charles Mic-hel ile Katolik dünyasının ruhani lide-ri Papa Franciscus da katılım gösterdi. İki gün sürecek zirvede, karbon emis-yonunun azaltılması, iklim faaliyetle-rinin özellikle de istihdam ayağı üze-rinden ekonomik faydaları, dönüşüm teknolojileri ve küresel iklim değişik-liği için çalışan devlet dışı aktörlerin tanıtılmasına odaklanılacak.



'SOYKIRIM İFTİRALARINA KARŞI HAKİKATLERİ SAVUNACAĞIZ'

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantıya kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda yeni anayasa, antidemokratik girişimler ve sözde Ermeni soykırımı iftirası ele alındı. Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını darbe anayasasıyla değil, milletin kararıyla sivil bir anayasa ile karşılamak istediklerini ifade etti. Erdoğan, sözde 'Ermeni soykırımı' yalanına ve siyasi hesaplara bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirdi.