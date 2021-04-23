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Haberler Politika “Kılıçdaroğlu yalancı olarak tarihe geçecek”

“Kılıçdaroğlu yalancı olarak tarihe geçecek”

tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri'nin konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu. Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dağ, projeler üzerinden konuşulması gerektiğini belirterek muhalefete sert bir dille yüklendi.

“Kılıçdaroğlu yalancı olarak tarihe geçecek”

23.4.2021

CHP, İyi Parti, HDP, FETÖ ve PKK'nın hep bir ağızdan tek bir şekilde büyük bazı sloganist cümlelerle yalanlar söylediğini ifade eden Dağ, "Biz bir doğruyu söyleyinceye kadar yeni bir yalan ortaya koyuyorlar ve bunun da lokomotifini CHP ve Genel Başkanları Kılıçdaroğlu yapıyor. Tarih açısından yarın bir gün bu günler yazıldığında Kemal Kılıçdaroğlu yalancı bir siyasetçi, yalancı bir genel başkan olarak tarihe geçmiş olacak. 2023'e giderken bu arkadaşlar yalan işlerini erken başlattı. Bu yalanlara fırsat vermeyeceğiz ve korkmayacağız" diye konuştu.

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