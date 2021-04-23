“Kılıçdaroğlu yalancı olarak tarihe geçecek”

CHP, İyi Parti, HDP, FETÖ ve PKK'nın hep bir ağızdan tek bir şekilde büyük bazı sloganist cümlelerle yalanlar söylediğini ifade eden Dağ, "Biz bir doğruyu söyleyinceye kadar yeni bir yalan ortaya koyuyorlar ve bunun da lokomotifini CHP ve Genel Başkanları Kılıçdaroğlu yapıyor. Tarih açısından yarın bir gün bu günler yazıldığında Kemal Kılıçdaroğlu yalancı bir siyasetçi, yalancı bir genel başkan olarak tarihe geçmiş olacak. 2023'e giderken bu arkadaşlar yalan işlerini erken başlattı. Bu yalanlara fırsat vermeyeceğiz ve korkmayacağız" diye konuştu.