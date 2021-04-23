“234 bin lira CHP’li baskandan tahsil edilsin”

Balçova Belediyesi'nde AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan tarafından hazırlanan denetim raporunda çarpıcı tespitler yer aldı. Belediyelerin istihdam edeceği personel oranının yasal bir sınırı olduğunu vurgulayan Çalışkan, CHP'li Başkan Fatma Çalkaya yönetimindeki Balçova Belediyesi'nde bu sınırın aşıldığını ifade etti. Çalışkan, "Balçova'da 2020 yılı için ödenen personel giderleri 30 milyon 889 bin lira olarak gerçekleşmiş ve yasal limiti yüzde 50 kadar aşmıştır. Bununla birlikte şirket personeli dahil edildiğinde personel giderleri toplamının 40 milyon lira olarak gerçekleş-tiği ve belirlenmiş yasal limiti yüzde 45 kadar aştğı görülmektedir" dedi.



PERSONEL ALIMINA DEVAM

Bu nedenle belediyenin bu rakam-lar yasal sınırın altına inene kadar personel alımı yapmaması gerektiğini belirten Çalışkan, raporunda "Buna rağmen 2020 yılında 2 memur, 1 sözleşme-li memur, 2 kadrolu işçi ve 14 şirket personeli olmak üzere 19 personel işe alınmıştır. Bunlara top-lam 234 bin lira maaş öden-miştir. Belediye yasal sınırın aşılması nedeniyle personel alımlarından önce Bakan-lık'tan izin almamıştır" ifadesini kullandı. Bu durumda 234 bin liralık bir kamu zararı oluş-tuğunu ifade eden Çalışkan, 5393 sayılı kanu-nun ilgili 49. maddesinde 'Personel oranı-nın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesapla-narak faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir' denildiğine dikkat çekti. Erhan Çalışkan, bu yasal mevzuatın uygulanarak 234 bin liranın Başkan Çalkaya'dan tahsil edilmesi gerektiğine işaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Berkan Yıldızhan

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya



BORÇ STOKLARI PATLADI

Çalışkan, hazırladığı rapora göre belediye-nin yasal limit olarak belediyenin borcunun 69.4 milyon lirayı geçemeyeceğini dile geti-rilerek 2020 sonu itibariyle belediye borcu-nun 115.6 milyon lirayı bulduğuna da dikkat çekildi. Raporunda belediyenin 2009'dan bu yana yasal zorunluluk olmasına rağ-men 18 milyon lira tutarındaki Taşın-ma Kültür Varlıklarının Korunmasına ait katkı payını Valiliğe bağlı Yatı-rım İzleme ve Koordinasyon Başkanlı-ğı'na ödemediğini de tespit eden Çalışkan, YİKOB'un bu para-yı yasa doğrultusunda tahsil etmesi durumunda belediye-nin 13.3 milyon lira gecikme zammı ödemek zorunda kalacağını dile getirdi.



AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan



"BAŞKAN ÇALKAYA'NIN ŞAHSİ ZİMMETİ"

RAPORLA ilgili açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Berkan Yıldızhan, belediyenin Çalkaya ailesi tarafından hanedanlık misali yönetildiğini kaydetti. İlçeye kalıcı bir tek eser bırakılmadığını aktaran Yıldızhan, "Belediyenin borçları 115 milyon TL'ye ulaştı. Paralar yıllarca israf edildi. Kendilerine ait olmayan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait katkı payını kendi paraları gibi kullandılar. Yasal limitleri aşmalarına rağmen kanun tanımaz uygulamalarla yandaşlarını belediyede işe almaya devam ettiler. 2020 yılında yasa dışı işe alımlar nedeniyle 19 kişiye 234 bin lira para ödediler. Yasa gereği bu para, belediye başkanının şahsi zimmetidir. 2021 yılında da ödemeye devam ediyorlar. Belediyenin her kuruşunda Balçovalıların hakkı var. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Erhan GÜLENÇ