Son 6 yılda 465 örgüt yöneticisi etkisiz kaldı

TÜRKİYE'NİN terörle mücadelesi başarıyla sürüyor. 2015'ten bu yana etkisiz hale getirilen teröristlerden 31'inin kırmızı, 27'sinin mavi, 28'inin yeşil, 64'ünün turuncu, 315'inin gri kategoride arandığı tespit edildi. Teröristlerden 401'inin PKK, 16'sının DHKP-C, 15'inin DEAŞ, 9'unun MLKP, 7'sinin FETÖ, 6'sının TKP/ ML mensubu olduğu belirlendi. Bu yıl 2'si kırmızı, 3'ü turuncu ve 4'ü gri kategoride olmak üzere 9 örgüt yöneticisi etkisiz hale getirildi. Terörden arananlar listesinde 230'u kırmızı kategoride olmak üzere toplam 1276 terörist bulunuyor.