  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Son 6 yılda 465 örgüt yöneticisi etkisiz kaldı

Son 6 yılda 465 örgüt yöneticisi etkisiz kaldı

Son 6 yılda 465 örgüt yöneticisi etkisiz kaldı

23.4.2021

TÜRKİYE'NİN terörle mücadelesi başarıyla sürüyor. 2015'ten bu yana etkisiz hale getirilen teröristlerden 31'inin kırmızı, 27'sinin mavi, 28'inin yeşil, 64'ünün turuncu, 315'inin gri kategoride arandığı tespit edildi. Teröristlerden 401'inin PKK, 16'sının DHKP-C, 15'inin DEAŞ, 9'unun MLKP, 7'sinin FETÖ, 6'sının TKP/ ML mensubu olduğu belirlendi. Bu yıl 2'si kırmızı, 3'ü turuncu ve 4'ü gri kategoride olmak üzere 9 örgüt yöneticisi etkisiz hale getirildi. Terörden arananlar listesinde 230'u kırmızı kategoride olmak üzere toplam 1276 terörist bulunuyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son 6 yılda 465 örgüt yöneticisi etkisiz kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.