Bu atölyede üretim var israf yok!

KONAK İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Gıdanı Koru" ulusal kampanyasına katkı sağlamak amacıyla ev hanımlarına yönelik "Gıdanı Koru Mutfak Atölyesi" başlattı. Katılımcıların atölyede farklı yemekler pişirerek keyifli zaman geçirmesi, yemek pratiklerini geliştirmesi ve tasarruf bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak.

HEPSİ SÖZ VERDİ

BUGÜNE kadar yapılan üç atölye çalışmasında keşkek, boyoz, bomba tatlısı ve el yapımı makarna hazırlandı. Pandemi koşullarının da önemsendiği etkinliklere, Konak ilçesinde bulunan farklı mahallelerin muhtarları da dahil olmak üzere 12'şer ev hanımı katıldı. BU etkinliklerin hemen ardından ev hanımlarına gıda israfının tüketici boyutunda önlenmesi, güvenilir gıda, gıda etiket okuryazarlığı, son tavsiye edilen tüketim tarihi farklılığı, gıdaların muhafaza koşullarında dikkat edilecek hususlar, organik ürün, akıllı alışveriş, evde organik gübre yapımı konularında farkındalığı arttırmak için eğitimler verilerek, gıdayı koruyup sofralarına sahip çıkacaklarına dair söz alındı. Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ruhşan Özdemir Çifci, projenin yıl boyunca devam edeceğini söyledi.

MERT ALPDÜNDAR