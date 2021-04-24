Bu bayrak inmeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çamlıca Tepesi'ne yerleştirilen 111 metre uzunluğunda, yaklaşık 100 ton ağırlığındaki Türkiye'nin en uzun bayrak direğine 1000 metrekarelik Türk bayrağının çekilmesi törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada tüm badireleri atlatarak adım adım büyük Türkiye'nin inşası yolunda ilerlediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi büyüterek ve güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz. Çocuklarımızın da emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum. İstiklal Harbimizi yönetmiş, bu gazi Meclis'i başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmetle yad ediyoruz. 100'üncü yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi büyüterek ve güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz. Çocuklarımızın da emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.





'ÇOCUKLARIMIZA ARMAĞAN'

Türkiye'nin en uzun direğinde dalgalanacak olan bayrağı bu vizyonun sembolü olarak çocuklara armağan eden Erdoğan, "Bu toprakları vatan yapmak için nice şehitler verdik. Gençler işte sizleri büyüğünüz olarak böyle görüyorum. 2053'ün Türkiye'sini siz inşa edecek ve kuracaksınız. Sizsin gözlerinizde bu pırıltıyı görüyorum. Çok çalışacağız, okuyacağız. 2053'ün Türkiye'sini inşa edeceğiz. Biz toprağın altında olacağız. Sizi izleyeceğiz. Size inanıyoruz" diye konuştu.



'İŞTE ÇEVRECİLİK BUDUR'

Çamlıca'nın camisinin ardından 111 metrelik bayrak direği ve 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuştuğunu söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de bu bayraktan daha büyüğü yok. Büyük Çamlıca camiini inşa edip bitirmek bizlere nasip oldu. Etrafı ciddi kirlilik içindeydi. Antenler vardı. Bu antenleri kaldırmak bize nasip oldu. Hani çevrecilik diyorlar ya çevrecilik budur. Kirazlı Tepe ve Küplüce'deki kardeşlerimize de aynı hakkı verme sözünü veriyorum. Tüm bu güzelliklerin tam manasıyla neticelenmesi, buradaki kentsel dönüşümün tamamlanmasına bağlı. İstanbul'a bu yakışır" açıklamasını yaptı.