Bu yıl coşku çevrimiçi

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl korona virüs salgını nedeni ile birçok yerde çevrimiçi kutlandı. İzmir ve ilçelerinde sabah saatlerinde korona virüs tedbirlerine uygun olarak 23 Nisan törenleri gerçekleştirildi. Pandemi kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan öğrenciler ise, online gerçekleştirdikleri etkinliklerle 23 Nisan coşkusunu yaşadı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Konak Cumhuriyet Meydanı'nda pandemi tedbirlerinde gerçekleşen ilk tören, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilkokul öğrencileri şiir okudu.

ONLINE KUTLAMA YAPILDI

Birçok öğrenci okullarına gidemedikleri için 23 Nisan'ı evlerindeki bilgisayarları başında online olarak kutladı. Karşıyaka Kent Koleji'nin öğrenciler için çevrimiçi yaptığı 23 Nisan kutlamasında Yeni Asır Gazetesi Köşe Yazarımız Gonca Elibol'un sunuculuk yapan 9. sınıf öğrencesi kızı Beste Elibol, okul arkadaşları ile bu coşkuya ortak oldu. 23 Nisan coşkusuna Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürleri Erhan Gülenç'in oğlu Görkem Gülenç ile Fatih Şendil'in kızı Zeynep Şendil de bilgisayarları başında ortak oldu. Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) ise, İstanbul Aydın Üniversitesi ile birlikte "E-Çocuk Şenliği" düzenledi.

ERCAN AKGÜN