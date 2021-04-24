Ermeniler 1915’teki gerçekleri çarpıtıyor

TÜRKİYE'DE Osmanlı döneminde 24 Nisan 1915 tarihinde yaşanan ve tarihe '1915 olayları' olarak geçen hadiselerin yıldönümünde Ermeni lobileri yalana dayalı çalışmalarını sürdürürken, olayları araştıran tarafsız yabancı tarihçiler de Ermenilerin gerçekleri nasıl çarpıttığını anlattı. Osmanlı'nın Ermenileri yok etmeye yönelik bir planı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirten İrlandalı tarihçi Dr. Pat Walsh, "Osmanlı literatüründe de buna dair bir bulgu yoktur. Osmanlı'nın yer değiştirme kararı, savaş koşullarında gerçekleşmiştir" diye konuştu. Fransız Tarihçi Dr. Maxime Gauin, "Soykırım iddiaları temel gerçekleri yalanlama, uyarlama ve çarpıtmalara dayanıyor. Soykırım iddialarının hiçbir yasal dayanağı bulunmamaktadır" derken, ABD'li Öğretim Üyesi Doç. Dr. Christopher Gunn da, Ermenilerin artık farklı söylemler geliştirmeyi bırakması gerektiğini kaydetti.



RAKAMLARLA YANIT ARAŞTIRMACI-YAZAR

Mehmet Arif Demirer ise, 1,5 milyon Ermeni'nin öldürülmesinin mümkün olmadığını rakamlarla anlattı. Hitler'in 2. Dünya Savaşı'nda 4,5 yılda 6 insan öldürme kampı kurarak 3 milyon Yahudi'yi öldürdüğünü hatırlatan Demirer, "Biz 7 ayda 1,5 milyon Ermeni'yi hangi silahla, hangi cephaneyle öldürmüş olabiliriz? Asker de yok bölgede, hepsi Çanakkale'de. 486 bin Ermeni Suriye'ye sağ salim vardı, 400 bini Rusya'ya kaçtı ve 200 bini de Müslümanlaştırılmış. 200 bin de Mart 1918'de özerklik talep etmiş. Bunların belgesi var" diye konuştu.