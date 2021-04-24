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Haberler Politika Miçotakis: Erdoğan ile konuşmamız gerekiyor

Miçotakis: Erdoğan ile konuşmamız gerekiyor

Miçotakis: Erdoğan ile konuşmamız gerekiyor

24.4.2021

DOĞU Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Başbakanı Kiriakos Miçotakis, katıldığı bir televizyon programında Türkiye ile ilişkilere değindi. Ankara'ya yönelik verdiği sıcak mesajlarla dikkat çeken Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemden bu yana Türkiye ile ilişkilerimizin iyi olmasını istedim. Bunu saklamıyorum. 2020 gergin bir zamandı. Artık orta yolu bulmalıyız. Komşumuz Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı istiyoruz. Diyaloga her zaman açığız. Erdoğan ile bir an önce konuşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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