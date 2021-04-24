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Yine Ramazan ayında saldırdılar: 105 yaralı

'TE sürekli insanlık dışı müdahalelerle Müslümanlara zulüm yaşatan İsrail güçleri, Ramazan ayında da boş durmadı. İsrail güçleri, Mescidi Aksa'da önceki gün teravih namazının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırdı.

Yine Ramazan ayında saldırdılar: 105 yaralı

24.4.2021

Gece boyu süren çatışmalarda 105 kişi yaralanırken, 50 kişi de gözaltına alındı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve 12'sinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Filistinlilerin de İsrail güçlerine karşılık vermesi sonucu gece boyu çatışmaların sürdüğü aktarıldı. İsrail güçleri göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanırken, 50 Filistinli gencin gözaltına alındığı duyuruldu. Özellikle Sheikh Jarrah, Al-Misrara, French Hill ve Wadi Al-Joz gibi Kudüs'ün batısını çevreleyen bölgelerde çatışmaların sabahın erken saatlerine kadar devam ettiği ifade edildi.

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