İstifa eden Paşinyan tekrar aday oldu

ERMENİSTAN'IN Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında savaşı kaybetmesin-den sorumlu tutulan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, istifa ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz ay muhalefet liderleri ile bir araya gelerek Haziran ayında erken parlamento seçimleri kararı alın-dığını duyuran Paşinyan, pro-sedürlere uyarak görevin-den ayrıldığını belirtti. Tekrar aday olacağını da belir-ten Paşinyan, "Parti-miz erken seçimlere katılacak. Başbakan adayı olacağım" ifadelerini kullandı.