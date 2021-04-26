  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika İstifa eden Paşinyan tekrar aday oldu

İstifa eden Paşinyan tekrar aday oldu

İstifa eden Paşinyan tekrar aday oldu

26.4.2021

ERMENİSTAN'IN Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında savaşı kaybetmesin-den sorumlu tutulan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, istifa ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz ay muhalefet liderleri ile bir araya gelerek Haziran ayında erken parlamento seçimleri kararı alın-dığını duyuran Paşinyan, pro-sedürlere uyarak görevin-den ayrıldığını belirtti. Tekrar aday olacağını da belir-ten Paşinyan, "Parti-miz erken seçimlere katılacak. Başbakan adayı olacağım" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İstifa eden Paşinyan tekrar aday oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.