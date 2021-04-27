‘Artık federal temelde bir anlaşma olmaz’

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de bugün gerçekleşecek 5+BM Konferansı öncesinde Ankara'ya gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirildiği, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Cenevre'de düzenlenecek "Gayriresmi 5+Birleşmiş Milletler Toplantısı" da dahil olmak üzere, Kıbrıs meselesine dair son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.



İKİ EŞİT EGEMEN DEVLET

Ziyaret öncesi yaptığı açıklamada da Kıbrıs'ta artık federal temelde bir anlaşma olamayacağını ifade eden Tatar, Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki eşit egemen devletin iş birliğine dayalı kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma yapabileceğini söyledi.

İNGİLTERE KKTC'Yİ TANIYACAK İDDİASI

İNGİLTERE'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ta-nımayı değerlendirdiği, böyle bir adımın İngiltere ile KKTC arasında doğrudan uçuşların başlamasını sağlayabileceği iddia edildi. Sunday Express'te yer alan haberde, İngilte-re'nin "Cenevre'de yapılacak görüşmelerde Kıbrıs Adası'nı neredeyse 60 yıldır ikiye bölen siyasi krize barışçıl çözüm bulmada 'tarihi bir fırsat' sun-maya yardımcı olabileceği" belirtildi. Haberde, hükümet kaynaklarının gazeteye, bakanlarının KKTC'yi resmen bağımsız bir ülke olarak tanımayı değerlendirdiklerini söylediği aktarıldı. Aynı za-manda İngiltere'nin Kıbrıs'taki iki askeri üssü konusunda da uzun vadeli bir anlaşma sağlanabileceği belirtildi.