‘Tarih, siyasi söylemlerle yeniden yazılmaz’

ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da Ermeni lobilerinin isteğine boyun eğerek sözde soykırım yalanını dillendirmesine tepkiler devam ediyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "TBMM Başkanı olarak, devletimize, milletimize, tarihimize yapılan bu büyük iftirayı reddediyorum. Hele hele tarihi, hatta bugünü ayrımcılık, ırkçılık, soykırım, ülke dışında insanlığa karşı suçlarla sabıkalı olan ülkelerin yetkililerinin Türkiye hakkında konuşurken çok daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim" dedi.

'AKILLA İZAHI YOK'

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Biden'ın skandal ifadesinden bir an önce vazgeçmesi gerektiğini söyledi, 'Tarihi gerçekleri çarpıtmaktır' ifadesini kullandı. Bu ifadeyi kullananların dünya ve kendi tarihlerine bakması gerektiğini kaydeden Akar, "Olmayan bir olayın tekrarı söz konusu olamayacağı için de ABD yönetiminin gerekçesi geçersizdir. Ermeni halkını dahi temsil etmeyen lobilerin yönlendirmesi ile alınan bu kararın akıl ve ahlak ile izahı yoktur. Tarihin böyle siyasi açıklamalarla yeniden yazılamayacağı bilinmelidir. Bölgemizin barış ve huzuru, Ermeni Diasporası ve onu, kendi çıkarları için kullanmaya çalışan ülkelerin değil, bölge ülkelerinin, Türkiye'nin ve Ermenistan'ın ortak sorunudur" ifadelerini kullandı.

'TALİHSİZ VE HADSİZ'

BİDEN'IN açıklamasının hükümsüz olduğunu belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırım yalanını reddediyoruz. Talihsiz ve hadsiz bir açıklama olacak görüyoruz. Bu açıklamanın bizim için bir hükmü yoktur. Yurt dışında daha fazla kendimizi anlatmaya, bunu yaparken de tarihsel verilerle, belgelerle konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi bölmek, parçalamak ve dahası içeriden hançerlemek isteyen tüm odaklara karşı devletimiz ve milletimiz her daim ayaktadır. Terör örgütleriyle küresel güç odaklarıyla ve darbeci zihniyetlerle mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız" ifadelerini kullandı.