ABD soykırım kozunu neden harcadı?

24 NİSAN TARİHLİ KUZEY IRAK HAREKATI

TÜRKİYE'Nİn soykırım açıklaması ile eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinde Metina'da başlattığı hava destekli kara harekatı, ABD'ye misilleme olarak yorumlanıyor. TSK'nın uzun süredir hazırlıklarını yaptığı harekata 24 Nisan'da start verilmesinin altında PKK/YPG'ye sınırlarımızın dibinde Irak ve Suriye'de göz göre göre silah ve mali destek sağlayan Amerikan yönetimine uyarı mesajı yatıyor

1915 olayları ile ilgili soykırım ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden, 1981 yılında aynı sözcüğü kullanan Ronald Reagan'dan bu yana "soykırım" terimini kullanan ilk Amerikan Başkanı oldu.

SİYASİ BİR KARAR

Washington ile ilişkilerde yeni bir dönemin de başlangıcı olan bu ifade, yıllardır ABD başkanlarının Türkiye politikalarında deyim yerindeyse 'koz' olarak kullandığı bir terim oldu. Biden'ın seçim sürecinde ve göreve gelmesinden bu yana Türkiye konusunda takındığı tutum nedeniyle soykırım açıklamasının siyasi bir önem taşıdığı aşikar. Ancak burada Amerikan yönetimlerinin bugüne kadar dünya çapında izledikleri dizayn politikalarının etkilerini de görmek mümkün. Ermeni lobilerinin etkisiyle tarihsel gerçeklerden tamamen kopuk olarak kullanılan bu ifadenin arkasında elbette ki başka nedenler de var.. Türkiye'nin izlediği politikalarla 2016'dan itibaren ABD'nin Ortadoğu'daki tüm stratejisi çöktü. Türkiye, Amerika'nın bölgede Kürtler aracılığıyla terör devleti oluşturma planları dahil tüm programını bozuyor.

İSTEDİĞİ TAVİZİ ALAMIYOR

ABD yönetimleri, özellikle Trump döneminden bu yana ülkemizin kararlı terörle mücadele çalışmalarından dolayı Ortadoğu'da bir türlü istedikleri tavizleri alamıyor. Son 20 yıllık dönemde bölgesel güç olarak sivrilen Türkiye'yi terörle dizayn etme girişimleri başarısız olunca küresel güçlere tek çare olarak mevcut yönetimi değiştirmek kaldı. İşte Washington yönetimi de elinde kalan son kozu bu yönde oynuyor bir süredir...



SÖZDE MÜTTEFİK İFADESİ

Biden'ın seçim kampanyası sırasında verdiği bir demeçte Başkan Erdoğan ile ilgili kullandığı, "Erdoğan bedel ödemeli ama bu kez darbe değil, muhalefetle" derken kastettiği tam da bu aslında. 15 Temmuz darbe girişimiyle gerçekleştirmek istediği yönetim değişikliği planında başarısız olan ABD yönetimi, bir süredir bu işi başka yollarla yapma peşine düştü. Nitekim Biden yönetiminin işe başlar başlamaz Türkiye için "sözde müttefik" ifadesini kullanması, terör örgütü PKK/ YPG'ye mali ve askeri desteğini artırması, Doğu Akdeniz'deki hak arama mücadelesinde karşısına çıkması, yeni üsler kurarak Yunanistan'ı ülkemize karşı kışkırtması, Rusya'dan S-400 alımını bahane ederek Türkiye'ye yaptırım uygulayıp ortağı olduğu F-35 projesinden çıkarması, daha önce el altından örgütlediği sokak olayları ve terör eylemlerinden farklı olarak izlediği yeni politikanın göstergeleri... Ayrıca Biden'ın, diğer dünya liderlerinden farklı olarak başkan seçildikten ancak 100 gün sonra tam da 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan akşam Başkan Erdoğan'la telefonla görüşmesi ve ertesi gün sözde soykırım yalanına sarılması yeni dönemde Türkiye'ye yönelik uygulayacağı "kontrollü gerginlik" stratejisinin bir parçası.

HUKUKİ AÇIDAN BİR YAPTIRIMI YOK

1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlayan bir yargı kararı yok. Uzmanlar, Biden'ın sadece ülkedeki Ermeni lobilerine olan seçim borcunu ödemek için yaptığı bu açıklamanın Türkiye'yi hukuki açıdan doğrudan etkileyecek yeni bir sürece yol açmayacağını söylüyor. Türkiye'de çok yaygın bir kanı olan Ermenilerin sahip oldukları oylarla Amerikan başkanlarını, bakanlarını veya kongre üyelerini etkiledikleri düşüncesi de aslında gerçekten uzak. Ancak ülkede Ermenilerin siyasi nüfuza sahip oldukları da bir gerçek. Yalnız bu nüfuz, Ermenilerin eyaletlerde olduğu kadar federal düzeyde de siyasi partilerde ve diğer siyasi kuruluşlarda aktif görev almalarından ileri geliyor.

1992'DEN BU YANA MESAJ YAYIMLANIYOR

WASHİNGTON yönetimi, 1992-2000 yılları arasında görev yapan eski Başkan Bill Clinton döneminden bu yana 1915 olayları ile ilgili 24 Nisan tarihinde anma mesajları yayımlıyor. Biden'ın aksine hem yardımcılığını yaptığı Barack Obama hem de Donald Trump açıklamalarında "soykırım" yerine "Meds Yeghern" (Büyük Felaket) sözcüğüne yer veriyordu.

SEÇİM VAADİ

BİDEN, selefi Donald Trump'ın aksine soykırım ifadesini kullanarak hem Kongre'nin 2019'da aldığı kararı tanımış oldu hem de seçim vaadini yerine getirdi. Aynı zamanda ülkemizde muhalefete de yeni bir koz verdi. Bugüne kadar başta S-400'ler dahil Türkiye'nin dış politika ve terörle mücadelesinde elini güçlendirecek tüm argümanlara türlü gerekçelerle karşı çıkan muhalefet liderlerine yeni bir sahne şansı verdiğini ilan etmiş oldu. Şimdi bu kozla sazı eline alacak olan muhalefet liderleri, yine Türkiye'nin dış politikada etkisizleştiğini, giderek yalnızlaştığını söyleyecek yani Amerika ve Avrupa'nın duymaktan memnuniyet duyacağı cümleler kurup duracaklar.