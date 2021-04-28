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Haberler Politika CHP’li Karabağlar'da yine çöp krizi

’li 'da yine krizi

Belediyesi, sokaklarda biriken çöplere bir türlü çözüm bulamadı.

CHP’li Karabağlar'da yine çöp krizi

28.4.2021

HEYKEL yapımında birbirleriyle yarışan CHP'li belediyeler, hizmette ise sınıfta kalmaya devam ediyor. İzmir'de CHP'li Karabağlar Belediyesi, sokaklarda biriken çöplere bir türlü çözüm bulamadı. Yaşanan durum bölge sakinlerini isyan ettirirken, sokaklar çöp birikintileriyle doldu. Bölgede yayılan kötü koku ve görüntünün dikkat çekmesinin yanı sıra, belediyenin yaşanan bu soruna henüz çözüm bulamamış olması da şaşkınlık yarattı. Çevre sakinleri sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla isyanlarını dile getirirken, yaşanan bu 'çöp krizine' kısa sürede çözüm bulunmasını istedi.
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