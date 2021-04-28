İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Bugün katliam önlendi

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

Müjde vererek başlamak istiyorum. Türkiye'nin takip ettiği Diyarbakır Anneleri'nde yarın inşallah 25. buluşma gerçekleşecek. 15 yaşında çocuklarını kaçırıyorlar. Recep'i. Anne ve baba yaylaya gidiyorlar. Terör örgütünü bulup oğullarını istiyorlar. Fakat öldürülmekle tehdit ediliyorlar. Günlerdir orada oturuyorlardı. Bu ikna çalışmalarının bütün dünyaya örnek olacak şekilde gerçekleştirecek ekiplerimize teşekkür etmek istiyorum.

İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor. Terör örgütü mensuplarından bizim etkisiz olarak söylediğimiz ama kırmızı listeden birinin de ismini söyleyeceğim. 18-20 gündür ifadesini alıyoruz. Çok önemli şeyler söyledi. Terör örgütünün kimlerle bağlantılı olduğunu, arkamızdan nasıl kumpaslar çevrildiğini anlattı. Hepsini açıklayacağım. Bu yıl ikna yoluyla terör örgütünden koparıp Türkiye'ye getirdiğimiz kişi sayısı 63.

"İSTANBUL'DA BUGÜN KATLİAM ENGELENDİ"

Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Onun da şeyini ilerleyen saatlerde söyleyeceğim. İstanbul emniyetimize polisimize çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin bu konularda canını yakanlar tekrar yaşatacaklarını düşünmüşlerdir ama buna izin verilmemiştir.

Bugün PKK mensupları İstanbul'a 5 kg patlayıcı getirdiler. Polisimizin otogardaki takibi sonucu ve istihbaratımızın bu konudaki keskin hafızası sonucu 5 kg patlayıcıyı otogarda tespit ettiler. Binlerce kişi oradaydı. Bunları yerleştirenlerini yakaladılar ve patlayıcıyı da patlamadan etkisiz hale getirdiler. Akşama doğru böyle bir operasyonu arkadaşlarımız gerçekleştirdi ve 2 kişi gözaltına alındı.

TÜRKİYE BU SÜREÇTE ÇOK DOĞRU YOL TUTTURDU

Yarın 19:00'dan itibaren tam kapanma dönemine giriyoruz. Tabloda eğriler gözüküyor. Ne zaman kapanmışsak, kısıtlama koymuşsak iniş keskin bir şekilde görülüyor.

Türkiye bu süreçte çok doğru yol tutturdu. Türkiye'nin sağlık altyapısı...

Biz geçen ayı 18.9 milyar ihracatla kapattık. Dünyada böyle bir sürece maruz kalıp da böyle bir sonuç almış bir ülke söz konusu değil. Türkiye'yi eldeki rakamlarla görünenlerle değerlendirenler her zaman yanılmıştır. Türkiye daha fazlasıdır.

Keşke böyle bir şeyler karşı karşıya kalmamış olsaydık. Tam kapanma döneminde sonra milletçe kurallarına tam uyarsak. Ne kadar insan sektör varsa bizden istisna bekliyor. Ben yorgunum. Biz hükümet olarak işin yürütme açısından bir engelimiz söz konusu değil. Bunu ülke için, vatandaşlarımız için yapıyoruz. Bir daha kapanmayalım diye okullarımız açılsın diye yapıyoruz.



KREŞLERLE İLGİLİ SON DURUM



MEB Bakanımızla bugün konuştuk. Biz onların kararını bekliyoruz. MEB'in ilk kararı duruyor. Açmamamız konusunda. Bütün insanı çalışma şartlarını düşünerek bir değerlendirme yapıyoruz. Aile Bakanlığı da bir çalışma yapıyor. Bir karar verirlerse biz de istisnayı koymuş olacağız.

KISITLAMA ÖNCESİ NÜFUS HAREKETLİLİĞİ



Bu hareketlilik diyelim ki hiç kapanma olmasaydı Ramazan Bayram'da da olacaktı. Buranın avantajı şu. Giden gittiği yerde 17 gün karantinada. Şuanda bu hareketliliğin oluşturacağı sonucu kötü görmüyoruz. Sonuç olarak 17 gün karantina var. Tam zamanında tam bir kapanma söz konusu.

SÜRE UZAYABİLİR Mİ?



Bilim Kurulu'nun ve rakamların ortaya koyacağı sürekler ve bir şey daha var. 20 milyonun üzerinde aşılanan insanımız var. Bugün Sağlık Bakanımız önemli açıklamalarda bulundu. 17 günün sonunda iyi bir noktada olacağız. İnşallah aşılanmış bir şekilde bu süreçten çıkmış olacağız.