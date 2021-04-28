‘Lobilerin oyuncağı Biden’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada 1915 olayları ile ilgili sözde 'soykırım' ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki gösterdi. Biden'ın seçim döneminde bu konuda söz verdiğini hatırlatan Devlet Bahçeli, "ABD'nin yeni başkanı sonunda lobilerin oyuncağı olduğunu, yalana sımsıkı sarılarak ispat etmiştir. Biden'ın 24 Nisan tarihli açıklaması tarihe kara bir leke gibi düşmüştür. Sözde soykırım beyanı Türk Milleti nezdinde hükümsüzdür, açıklaması kağıt parçasından ibarettir. Biden açıklamasında bir de Konstantinopolis ifadesi

kullanmıştır. Osmanlı'da böyle bir şehir yoktur, bizim İstanbul'umuz vardır" dedi.

'KILIÇDAROĞLU NEDEN SESSİZ!'

BİDEN başkan seçildikten sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun hemen tebrik mesajı paylaştığını hatırlatan Bahçeli, "Aynı aceleyi bu kez göstermedi. HDP'ye tek bir laf edemedi. Seni korkutan nedir? Hiç mi utanmıyorsun? HDP'yle ittifak kuranlar bizim gözümüzde tarihi yanlışın içindedir. HDP'nin kapısına hukukun mührü vurulmalıdır" ifadelerini kullandı.