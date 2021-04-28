TBMM'deki 4 partiden Biden'a bildiri

TBMM Genel Kurulu'nda, ABD Başkanı Biden'ın kınanması ve reddedilmesine ilişkin bildiri kabul edildi. Bildiride, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasıyla 1915 olaylarına ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahiplenmesini, Türkiye Büyük Millet Meclis'i olarak esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasi saiklerle tahrifinden başka anlam taşımayan bu temelsiz iftiraları en güçlü şekilde reddediyoruz. Bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir" ifadelerine yer verildi

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