Biden’a damardan belge (1)

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

Hovannes Katchaznouni, İngiliz himayesinde Ermenistan devleti kurulduğu zaman Ermenistan'ın ilk başbakanı oldu. Katchaznouni'nin (Kaçaznuni) 1923 yılında Bükreş'te yapılan Taşnak Partisi Kongresi'ne sunduğu ve Rus arşivlerinden çıkan raporunu ABD Başkanı Biden'a ithaf ediyoruz:

SEVR'DEN KÖR OLDUK.

"Savaştan önce ve savaş koşullarında Rus Çarlığı'na kayıtsız şartsız bağlandık.

Emperyalistlerin önümüze koyduğu 'denizden denize Ermenistan' gibi hayali bir amacın peşine düştük. Silahlı gönüllü birlikler oluşturmamız hataydı.

Terör eylemlerimiz batı kamuoyunu kazanmaya yönelikti. Karşılıklı Müslüman ve Ermeni kırımları oldu. Güç dengesi Türklerin lehineydi, macera yaptık.



BAĞIMSIZ ERMENİSTAN HAYALİ

1915 yılı yazı ve güzünde uygulanan tehcir (zorla göç ettirme) Avrupalı diplomatların bize söz verdiği bağımsız Ermenistan hayalimizi suya düşürdü.

Türkiye ne yaptığını çok iyi biliyordu. Bugün pişmanlık duyması için hiçbir neden yok. Sevr Antlaşması gözlerimizi kör etmişti. Sevr yerine, Türklerle anlaşsaydık çok şey kazanırdık. İngilizler karşılıklı katliamları kışkırttı.

Müslüman bölgelerinde düzeni sağlayacak idari önlemler alamadık, silaha sarılmak zorunda kaldık, ordular gönderdik, yıktık ve katliamlar gerçekleştirdik.

Türkler savunma güdüsüyle hareket ettiler. Övünülecek hiçbir işimiz yok.

Kendi dışımızda suçlu aramayalım. Evet, intihar etmeyi öneriyorum.

Taşnak Partisi'nin artık yapacağı hiçbir şey yok. Partiyi dağıtalım. Bu kararı almazsak, bizi yıkım ve şerefsizlik bekliyor." (Ovanes Kaçaznuni, "Taşnak Partisi'nin Yapacağı Bir Şey Yok)." NOKTA...



YENİ OYUNLARIN PROVASI

Bir Yunan ve Ermeni hayranı ABD Başkanı Biden'ın küstah açıklamasında geçmişimize utanmadan dil uzatarak, soykırım sözünü kullanması kadar İstanbul yerine Konstantinopolis lafını sokuşturarak ikinci bir rezalete daha imza attığı gözden kaçırılmamalı.

Bir siyaset cambazı Biden'ın sözde Ermeni olaylarını tarihe ihanet ederek, haksız, hukuksuz, vicdansızca soykırım diye tanımlarken araya İSTANBUL yerine Konstantinopolis lafını sokmasının arka planında değişik amaçlar olduğunu görmemek, anlamamak saflıktır. Yunan hayranı Biden belli ki, İstanbul'un fethini 600 yıl geçse de unutmadığını gösterdi.

Belli ki Biden, Ayasofya'nın cami olmasını, minarelerinden ezanlar yükselmesinden çok rahatsız olmuş. İstanbul demek mümkünken bilerek isteyerek eskiye özlemle Konstantinopolis diyerek şova imza attı ve yeni oyunların provasını gerçekleştirdi.

Biden'ın Konstantinopolis lafı yüzyıllardır İstanbul'un fethinin altında ezilişlerinin dışa vurumudur.

Stratejik sinsi planlarının da varlığını göstermektedir.

Biden'ın bu ifadeyi kullanmasında, "Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki çıkarlarının olduğu, Türkiye'ye aba altından sopa göstermek istediği açıkça görünmektedir.

Derin ABD'nin, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi Yunanları, KKTC ve Doğu Akdeniz ile ilgili Türkiye üzerine sürmeyi amaçladığı anlaşılmaktadır.

İstanbul'un 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesi, Ortaçağ'ın kapanması ve Yeniçağı'ın başlamasına vesile oldu.

Şehrin görkemli bir hal alması, mimaride ve şehircilikte BİR MARKA haline gelmesi, Müslüman Türk Milleti'nin eseridir.

Yıllardır, Haçlı- Siyonistler, 29 Mayıs 1453'te İstanbul'un Türkler tarafından fethedilmesini dünyanın sonu gibi büyük felaketlerden birisi olarak algıladılar.

Ağıtlar yakıp, feryatlar ettiler.

Hristiyanlar özellikle, Ayasofya'nın camiye çevrilmesini, ezanların göklere yükselmeni hazmedemiyorlar.

Hristiyan dünyası bugün dahi atlatamadığı bir şoka girmiştir.



YUNAN VE ERMENİ AŞKI

BİDEN, Senatörlüğü döneminde uzun yıllar Türkiye'nin Kıbrıs politikasını sert dille eleştirirken, 1915 olaylarının ABD tarafından Ermeni soykırımı olarak tanınması için de faal çalışmalar yürüttü. Biden'ın Senato'da 36 yıl temsil ettiği Delaware eyaletinde Yunan asıllılarının sayısının fazla olması ve burada yoğun şekilde örgütlenerek birçok siyasi sivil toplum kuruluşuna sahip oldukları biliniyor. Yunan hayranlığı buradan geliyor. Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs askeri müdahalesinden bir yıl önce Senatör seçilen Biden, uzun yıllar Türkiye'ye karşı Kıbrıs'a karşı çıkmıştı. Biden, Ermeni aşkını da sık sık göstermişti. Gerek Senato'daki görevleri sırasında gerekse de Başkan Yardımcılığı döneminde sözde 1915 olaylarını gündeme getirıyor, "Ermeni Soykırımı" tezgahlarının savunucusu oluyordu. BIDEN'E HATIRLATIRIZ. BU ŞARKI

BURADA BİTMEZ. MISTER BIDEN,

İstanbul'un fethi, İslam'ın yeniden canlanan gücünün bir sembolüdür.