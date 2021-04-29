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Haberler Politika CHP’li başkandan kayınçosuna kıyak

CHP’li başkandan kayınçosuna kıyak

CHP’li başkandan kayınçosuna kıyak

29.4.2021

AYDIN'IN Yenipazar ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Yüsran Erden'in kayınbiraderi Hamit Hancıoğlu'nu 15 bin TL maaşla belediyenin Fen İşleri Müdürü olarak açıktan atadığı ortaya çıktı. Hancıoğlu, daha önce de belediyede fen memuru ve fen işleri müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuş ve 2014'te emekli olmuştu. Kayınbirader Hancıoğlu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 93. Maddesi gereği emeklilik dönüşü kapsamında tekniker kadrosunda ataması yapılıp geçtiğimiz günlerde belediyede tekrar işe başladı. Şartları taşıdığı için fen işleri müdür vekili olarak görevlendirilen Hamit Hancıoğlu, aynı zamanda encümen üyesi olarak da görev yapıyor.

"YENİPAZAR'I TANIYOR"
KONUYLA ilgili konuşan Yüsran Erden, atamayı savundu. Erden, kayınbiraderini tercih etmesinde Yenipazar'ı tanıması ve daha evvel de belediyede görev yapmasının etkili olduğunu ifade etti.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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