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Haberler Politika Osmaniyeli şehit Çalım gözyaşlarıyla uğurlandı

Osmaniyeli şehit Çalım gözyaşlarıyla uğurlandı

Osmaniyeli şehit Çalım gözyaşlarıyla uğurlandı

29.4.2021

IRAK'IN kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Şehit Çalım'ın (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, Dumlupınar Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü. Törene şehidin annesi Zeynep, babası İbrahim, kardeşleri Asiye ve Kübra Çalım ile yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazından sonra Çalım'ın naaşı, Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde defnedildi.

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