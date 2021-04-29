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Haberler Politika Yardımcısı Başkan Kayalar’ı Cimer’e şikayet etti

Yardımcısı Başkan Kayalar’ı Cimer’e şikayet etti

Yardımcısı Başkan Kayalar’ı Cimer’e şikayet etti

29.4.2021

İZMİR'İN Menderes ilçesinde 2019'da başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Mustafa Kayalar ile çalışma ekibi arasında kriz çıktı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar, Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı Cumhurbaşkanlığı'na şikayet etti.

KAÇAK YAPILARLA İLGİLİ
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Merkezi'ne (CİMER) dilekçe yazan Rüzgar, tüm iletişim bilgilerini de açık açık yazdı. Rüzgar, Başkan Kayalar'ı kaçak yapılara göz yummakla ve işlem yapmamakla suçladı. İlgili yere ait ada ve parsel bilgilerine kadar her şeyin anlatıldığı resmi dilekçede; belediye başkanı Kayalar'ın çalışma ekibinde yer alan bir kişinin hazine arazisine kaçak yapı yaptığını anlatan Rüzgar, "Bu yapı gün geçtikçe büyümektedir. Ne engel olan bir belediye başkanı ne de hazineye sahip çıkması gereken bir idareci bulunmaktadır" dedi.

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