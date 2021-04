Biden’e damardan belge-2

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



Kurulduktan sonra ABD İstihbarat Servisi'nin (CIA) emrine giren Ermeni terör örgütleri Hınçak ve Taşnak, 19. yüzyılın ikinci yarısında, 1896'da Amerika'da teşkilatlarını kurdu. Yani, 1915 Ermeni iskan uygulamasından 19 yıl önce Mister BIDEN.

Herhalde biliyorsunuzdur?

Hınçak ve Taşnak, Ermeni örgütleri zamanla güç kazanarak Ermeni toplumu üzerinde etkili oldu. Bu Ermeni Komiteleri, Osmanlı ve diğer ülkelerde büyük bir propaganda faaliyeti içerisine girdi, gizli teşkilatlar kurdu, Doğu Anadolu'ya adamlarını soktu, bu bölgeye silah sevkiyatı yaptı, geniş çaplı silahlı isyanlar çıkardı ve terör faaliyetlerine girişti.



HER YOLU DENEDİLER

Parti programları incelendiğinde amaçlarına ulaşmak için terör, isyan, tedhiş vb. yöntemleri kullanmayı ilke edinmiş olan bu cemiyetler, bir taraftan terör eylemleri gerçekleştirirken diğer taraftan da Osmanlı içinde yaşayan Ermenileri toplu isyana teşvik etmek için ellerinden gelen her yönteme başvurdu. Bu iki komitenin kuruluş amaçları, ideolojileri ve yürüttükleri faaliyetler incelendiğinde Osmanlı içerisinde meydana gelen Ermeni olaylarının gerçek sebepleri açıkça ortaya çıkmaktadır.

Hınçak programında ihtilal alanı olarak Türkiye'nin seçildiği, Ermenilerin Osmanlı Devleti'nden ayrılması ve bağımsızlığının sağlanması gerektiği vurgulanıyordu. Faaliyet alanı olarak Türkiye'nin ve Osmanlı Ermenilerinin seçilmiş olmasının sebepleri şöyle açıklanmaktaydı:





AMAÇ İSYAN VE İHTİLAL

"Osmanlı'nın içerisinde bulunduğu siyasi ve ekonomik durum iç karışıklıklarla kullanılmalı ve Osmanlı Devleti'nin, Avrupa tarafından sistemli bir şekilde parçalanmasına zemin hazırlanmalıdır. Hedefe ulaşmanın tek yolu ihtilaldir.

Bu da halkı, Türk hükümetine karşı genel bir isyana teşvik etmektir. İsyan birlikleri oluşturulmalıdır. Herhangi bir devletin Osmanlı'ya savaş açması ve genel isyan, yakın vadedeki amaca ulaşmak için en uygun zamandır. Doğu Anadolu'da yaşayan Kürt ve Asuriler kışkırtılmalıdır." 1891'de Hınçak Cemiyeti'nin geniş bir teşkilat ağı bulunuyordu. Cemiyetin İstanbul'daki faaliyetlerinin hızlandırılması talimatı verildi.

Ermeni cemiyetleri 1896'da Amerika'da kuruldu. 19. yüzyılın sonlarında Güney Kafkasya'da Ermeniler arasında siyasi arayışlar yoğunluk kazanmıştı. Taşnak Sütun Partisi, 1896'da AMERİKA'DA komiteler kurdu. İstanbul sorumlusu olan Ovanes Yusufyan burada görevlendirildi.



PARA TOPLANDI

Ermeni propagandacılardan bazıları da ABD'ye gittiler. Bu kişiler, Rus göçmenlerle yakın temas kurdular. Amerika'da yaşayan Ermenilerden para topladılar. Bu paralar militanlara gönderiliyordu.

Kurulan komiteler/cemiyetler, Ermeniler adına diplomatik ilişkiler kuracak ve bu ilişkiler neticesinde Ermeni toplumunu I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletlerinin yanında Osmanlı'ya karşı savaşa sürükleyeceklerdi. Söz konusu Ermeni cemiyetleri Ermeni tebayı devlete karşı isyana teşvik etmek için kışkırtıyorlar, Ermeni halkını bağımsız bir büyük Ermenistan hayalinin peşinden sürüklüyorlardı. 19. yüzyılın sonunda başlatılan bu zararlı faaliyetler zamanla başarıya ulaşacak ve Osmanlı içerisinde geniş çaplı Ermeni isyanları çıkmaya başlayacaktı.



ERMENİSTAN'IN AMERİKA İÇİN ÖNEMİ

ABD'DEKİ Ermeni lobisinin tarihi uzun olsa da en etkin oldukları devir 60'lı yıllar sonrasıdır. Bu lobicilik faaliyetleri ABD'de yaşayan zengin Ermeni asıllı kişiler tarafından oluşturulan çeşitli kuruluşlar vasıtasıyla daha da etkili hale gelmişti. ABD'de faaliyet gösteren Ermeni araştırma merkezleri çeşitli üniversitelerde faaliyet göstermekteydiler. Bunun dışında ABD'de bugün başta Kaliforniya'da olmak üzere Michigan, New Jersey, New York, Nevada da Ermeni çıkarları için hizmet veren vakıflar bulunuyor. Bunlar dışında Ermeni kiliseleri de etkili. Tüm bu kuruluşlar 1984'te Amerika Ermeni Asamblesi'ni kurdular.



YALAN HABERLER YAYDILAR

ERMENİ Komiteleri kışkırtmaları sonucu meydana gelen olayları, özellikle Batı Avrupa- Amerika kamuoyuna on binlerce Osmanlı Ermenisinin katledildiği ve Ermenilerin büyük bir zulüm altında yaşadığı şeklinde yalan haberlerle yansıtıyorlardı. Özellikle Osmanlı'nın I. Dünya Savaşı'na girmesiyle Ermeni cemiyetleri, İtilaf Devletleri ile işbirliği yaparak yoğun olarak bulundukları her yerde isyan tertipliyorlardı. Bu isyanların amacı Osmanlı'nın parçalanmasında yardımcı olmaktı. Osmanlı topraklarında İtilaf Devletlerince Ermenilere vaat edilen Ermenistan'ı kurmayı hayal ediyorlardı. 1. Dünya Savaşı'nda birçok cephede savaşmak durumunda kalan Osmanlı Devleti, özellikle Kafkas Cephesi'nde Ermenilerin çıkardıkları bu isyanlara ve bölgedeki Müslüman ahalinin katledilmesi olaylarına daha fazla dayanamayarak savaş bölgesindeki Ermenileri, 1915'te çıkarılan Sevk ve İskân Kanunu ile güney vilayetlere göç ettirmek zorunda kaldı. Bu sebeplerden dolayı gerçekleşen göç, kara propaganda unsuru haline getirildi. Göç, dünya kamuoyuna Ermenilerin Osmanlı Hükümeti tarafından soykırıma uğratıldığı şeklinde yansıtıldı. Ermeni komiteleri ve bu komitelerin faaliyetleri ile ilgili bilgiler, Osmanlı içerisinde gerçekleşen Ermeni olaylarının gerçek sorumlularının Ermeni komiteleri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.