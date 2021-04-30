Cenevre'de yapılan gayrı resmi Kıbrıs görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar basın açıklaması yaptı. Ersin Tatar, "1960'larda o zamanın şartlarında federasyon öngörülmüştü. Ancak 3 yıl sürebildi. 3 yıldan sonra Kıbrıslı Türkler dışarı atıldılar. 60 yıl sonra bir devlet kurduk. Bizden kimse bunu terk etmemizi, tek egemenlik, üniterlik sisteme yama olmamızı bekleyemez. Biz tavrımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Yeni siyaset Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı. Bu oyunun kurallarının artık değişmesi gerekiyor" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Samimiyetsizliklerini yüzlerine vurmak görevimizdi. Rum lider Maraş'ın ve Ercan Havalimanı'nın BM kontrolüne girmesini istedi. KKTC'nin eşitliği konusunda taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.