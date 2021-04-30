Sosyal mesafesiz kutlama!

İZMİR'DE sokağa çıkma yasağından kaynaklı erken kutlanan 1 Mayıs ve İBB ve DİSK arasında imzalanan toplu sözleşme törenlerinde sosyal mesafesiz görüntüler tepki çekti. Bazı işçilerin maske bile takmadığı gözlemlenirken, korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı. Salgın süresince kalabalık görüntülerin oluşmaması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, "İşçi örgütleri kutlama sırasında sosyal mesafe kuralına uygun davranmalıydı" dedi.