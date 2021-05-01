İsrail’de bir gece

İsrail'in kuzeyinde yer alan Safed şehri yakınlarındaki Meron Dağı'nda Musevilerin Lag B'Omer Bayramı kutlaması sırasında izdiham yaşandı. Sağlık yetkilileri olayda 44 kişinin hayatını kaybettiğini, 103 kişinin de yaralandığını açıkladı. On binlerce Ultra-Ortodoks Yahudi'nin katıldığı kutlamada yaşanan izdihamda yaralananlar helikopterlerle hastaneye taşındı. Kurtarma çalışmalarına askerler de katılırken hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu kaydedildi. 10 bin kişiye izin verilirken 30 bin kişinin katıldığı kutlamalar sırasında yaşanan izdihamın nedeni henüz bilinmiyor. İnsanların metal bir rampanın üzerine çıktığı ve buradan kalabalığın üzerine kaydığı iddialar arasında. Kutlamaların yapıldığı alandaki tribünün çöktüğü ve izdihama neden olduğu da iddia ediliyor. Bir başka iddia da alanda bir bombanın patlatıldığı.



İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı önündeki Filistinlilere müdahale etti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, alanda toplanan Filistinli kadın ve gençleri göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla dağıtmaya çalıştı. Müdahale sırasında bazı Filistinlilerin atılan gaz bombalarından etkilendiği ifade edildi. Polislerin en az 2 genci darp ettikten sonra gözaltına aldığı kaydedildi. İsrail polisi, Ramazan'ın başlamasıyla birlikte Eski Şehir'in Şam Kapısı önündeki oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı. Filistinliler Ramazan'ın ilk gününden itibaren buna tepki olarak Şam Kapısı'nda toplanmış, İsrail polisi Ramazan'ın ilk 11 gününde Filistinlilere müdahale etmişti. İsrail polisinin geri adım atmasıyla Filistinliler 26 Nisan'da Şam Kapısı'ndaki barikatları kaldırmıştı.