4 ilçede kapsamlı uygulama

İZMİR Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Menderes Caddesi üzerinde tam kapanma ve genel asayiş denetimi yaptı. Denetimlerde araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların izin belgeleri kontrol edildi. Yaklaşık bir saat süren uygulamada polis, 43 araç, 12 motosiklet olmak üzere toplam 110 kişiye inceleme yaptı. Denetimde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 17 kişiye 53 bin 550 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak'ta kapsamlı uygulama yapıldığı öğrenildi.