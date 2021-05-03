Bağdadi’nin sağ kolu İstanbul’da yakalandı

A.S.İ.M. adlı teröristin, 3 yıl önce başlayan örgütteki çözülmelerin ardından Türkiye'ye sızdığı belirlendi. Suriye'den itibaren MİT'in radarında bulunan DEAŞ'lı teröristin, sınır hattından Türkiye'ye geçiş yaptığı tespit edildi. MİT görevlilerince yakın takibe alınan ve her hareketi izlenen terörist için çember daraltıldı. Teröristin İstanbul Ataşehir'de saklandığı evi izlemeye alındı. Terörist, 28 Nisan akşamı evden çıkınca düzenlenen baskınla gözaltına alındı. A.S.İ.M'nin 2019 yılında öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin Suriye'de yer altına inmesinde ve 'güvenli bölgelere' geçişinde de rol aldığı biliniyor.



KILICIYLA İNFAZLARDA YER ALDI

MİT ve Emniyet raporlarına yansıyan detaylar arasında, savaş bölgelerinde gerçekleştirilen infazlarda sıkça rastlanan kılıçla fotoğrafı da yer alan hücre sorumlusu, gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıdan ele geçirilen cep telefonu, telefondan çıkan kırsalda elinde salladığı kılıçla çekilmiş fotoğraflar ve dijital materyallere, incelenmek üzere el konuldu. Örgüt sorumlusunun cep telefonu ve diğer dijitallerindeki mesaj trafiği de mercek altına alındı.