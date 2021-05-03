Belediyeden Gaziemir’e hizmette sıfır başarı

GAZİEMİR Belediye Başkanı Halil Arda'nın 2 yılını değerlendiren AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Serdar Muçay, belediyenin halka vermek zorunda olduğu temel hizmetleri bile vermekte güçlük çeker hale geldiğini söyledi. Muçay, "Rutin yaptıkları işlemleri ve milletvekilleriyle görüşmelerini icraat olarak kayıtlara geçirmeleri, yağmur öncesi vatandaşa sel önlemi olarak kum torbaları dağıtmaları, vizyonsuzluklarını göstermektedir" dedi. Gaziemir sokaklarının adeta köstebek yuvasına döndüğünü, yapılan tüm şikayetlere rağmen en ufak bir düzeltme yapılmadığını belirten Muçay, "Belediye Gaziemirlinin parasını kendi istekleri yönünde kullanmayı tercih edip 'sıfır hizmet' noktasında başarıya ulaşmıştır" dedi.