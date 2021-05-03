Buca’da ‘ben yaptım oldu’ devri kapandı

GEÇTİĞİMİZ günlerde, çöp toplama aracı satın alınacağı gerekçesiyle 34 milyon TL borçlanan Buca Belediyesi'nin, yeni çöp araçlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'hibe' olarak alması tepkilere neden oldu. AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, "Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, borçlandığı 34 milyon TL'lik tutarı ne yapacak? 6-7 ay önce güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere 20 milyon TL daha borçlanmıştı, o da yalan oldu. Ayrıca, yeni alınan ve piyasa değeri 600-700 bin TL olan araçların her biri için 1 milyon TL civarında ödeme yapıldığı yolunda iddialar var. Bu konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kimse belediyeyi kendi çiftliği gibi yönetemez. Buca'da 'ben yaptım oldu', 'ben verdim oldu' devri kapanmıştır" dedi.