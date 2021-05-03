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Haberler Politika Ermenilerden Karabağ sınırında provokasyon

Ermenilerden sınırında provokasyon

Ermenilerden Karabağ sınırında provokasyon

3.5.2021

KARABAĞ sınırında Ermeni askerler, Azerbaycan sınır birliklerine yönelik provokasyon girişiminde bulundu. Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan ordusu tarafından hezimete uğrayan Ermenistan'ın askerleri sınır hattında Azerbaycan muhafızlarının bulunduğu yere gelerek hak iddiasında bulundu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Ermeni askerler Azerbaycan sınır muhafızlarının kontrol ettiği yerden geçmek istedi. Ermeni askerlerin girişimi Azerbaycanlı subay tarafından engellendi. Azerbaycan askerinin sağduyusu, Ermeni ordusunun tahriklerini boşa çıkardı.

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