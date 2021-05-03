Heykel şantiyesi

BU arada CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin kaldırdığı, ilçe tarihine damga vuran Öküz Mehmet Paşa Heykeli'nin belediyeye ait bir şantiyede inşaat malzemelerinin arasına atıldığı ortaya çıktı. Öküz Mehmet Paşa Heykeli'nin akıbetini araştıranlar, başka bir vefasızlık örneğine tanık oldu. Mafy olarak tanınan Kuşadası doğumlu dünyaca ünlü caz sanatçısı Muvaffak Falay'ın ilçeye 2011 yılında dikilen heykeli de, Osmanlı Sadrazamı ve Aydın eski Valisi Öküz Mehmet Paşa'nın heykelinin konulduğu belediye şantiyesinde bulundu. Kuşadası Belediyesi, bu iki önemli şahsiyete ait heykel için en uygun yer olarak Hacı Feyzullah Mahallesi'ndeki şantiyeyi seçti. İnşaat malzemeleri ve molozlar arasında kaderine terk edilen 2 önemli şahsiyete reva görülen bu davranış, görenlerin yüreğini sızlattı.

ADA'YA DAVET ETMİŞTİ

Öte yandan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in 2019 yılı Ekim ayında caz müziğinin dünyaca ünlü ismi Kuşadalı Muvaffak Falay'ı Kuşadası'na davet ederek ağırladığı ortaya çıktı. Davet sırasında Kuşadası'nda Muvaffak Falay'ın anılarının ve müziğinin yaşatıldığı bir müze açmak istediğini belirten Başkan Ömer Günel, "Dünyaca ünlü bir caz müzisyeninin memleketi olmaktan gurur duyuyoruz" diyerek, üzerinde aynı ifade bulunan bir plaketi, tüm Kuşadası halkı adına Falay'a hediye etti.



VAATLER GÜZEL AMA...

FALAY'IN Kuşadası'nda defnedilmeyi vasiyet ettiğini ifade eden Başkan Ömer Günel, ünlü sanatçının vasiyetini yerine getireceklerini belirtti. Başkan Ömer Günel "Sanatçımızın bestelerinin dijital ortamda saklanması ve CD haline getirilerek Kuşadası Belediyesi tarafından, gelecek kuşaklara aktarılması için de çalışmalara başlayacağız. Muvaffak Falay gibi efsanevi bir müzisyenin memleketi olmak hepimiz için gurur kaynağı. Biz üzerimize düşen görevi yapmaya, bu müziği sonsuza kadar yaşatmaya hazırız" dedi. Bu açıklamalara rağmen Muvaffak Falay Heykeli'ne yapılan muamele şaşkınlık yarattı.