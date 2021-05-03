Kim inanır buna!

Aydın'da, CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporunda değişik yorumlara açık olan 742 bin liralık "Dava ve takiplerin belediye lehine sonuçlanmasının sağlanması" kaleminden sonra bir tuhaf harcama kalemi daha ortaya çıktı. Raporda, 2019'da sadece 100 bin lira olduğu belirtilen dilencilere yönelik "duygusal sömürü yaparak maddi çıkar sağlama faaliyetlerinin önlenmesi" kalemi üzerinden yapılan harcamanın 2020'de 1 milyon 774 bin liraya yükseldiği görüldü. Faaliyet Raporu'nun bütçe dağılımının yer aldığı 45. sayfasında F.17.9 sıra numaralı maddesinde yer verilen 1 milyon 774 bin 496 liralık rakamı görenler gözlerine inanamadı. Bu kalem harcamasında bir yılda yaşanan 18 katlık artış şaşkınlık yarattı. Belediyenin ilçede yakaladığı dilencileri memleketlerine geri göndermek için masraf yaptığı ve bu harcamaların da bu kalemde yer aldığı kaydedildi.

KARS'A BİLE GİTSELER...

Bu durumda da ortaya ilginç bir tablo çıktı. Çünkü, Aydın-Kars arası bugün en ucuz otobüs bileti fiyatı 200 lira civarında. Yakalanan tüm dilencilerin Türkiye'nin en uzak noktalarından geldiği farz edilse bile bir yıl içinde 8 bin 870 dilencinin bu kente gönderilmiş olması gerekiyor. Oysa Kuşadası'na gelen dilencilerin büyük bölümünün Aydın ve çevre ilçelerden geldiği ifade ediliyor. Ayrıca, pandemi döneminde bu kadar yüksek bir dilenci rakamının ortaya çıkmasının ise imkansız olduğu dile getiriliyor.