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Haberler Politika Masumiyet katilleri!

Masumiyet katilleri!

Masumiyet katilleri!

3.5.2021

MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme gerçekleştirdiği saldırıda 1 çocuğun öldüğünü, annesi ile bir köylünün ise yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı" denildi.

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