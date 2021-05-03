‘Pençe’ şehidine Kütahya’da veda

IRAK'IN kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım harekatında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın (23) cenazesi, memleketi Kütahya'nın Emet ilçesinde toprağa verildi. Şehidin naaşı, Hakkari'deki askeri törenin ardından uçakla taşındığı Zafer Havalimanı'ndan alınarak Emet ilçesi Dere Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirildi. Evin önünde şehidin ailesi, yakınları ve komşularından helallik alınıp dua edildi. Bu sırada oğlunun tabutuna sarılan anne Havva Asan, gözyaşı döktü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın cenazesi, Kocaalan Camisi'nde öğle vakti korona virüs tedbirlerine uyularak kıldırılan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.



ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe- Yıldırım Operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın kanının yerde kalmadığını, bölgede 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.