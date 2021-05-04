CİMER'e şikayet görevden etti

İZMİR'DE Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar'ı Cumhurbaşkanlığı'na şikayet eden CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi Gürsel Rüzgar'ın ikinci şikayeti ortaya çıktı. Başkan Kayalar'ın kaçak yapılara göz yumduğunu belirten Rüzgar, bu kez kendi belediyesini kaldırım işgalleri konusunda yalancılıkla suçladı. CİMER üzerinden Gümüldür kaldırım işgali konusunda yasal uyarı yapıldığını duyuran belediyenin hiçbir işlem yapmadığını iddia eden Rüzgar, tüm bu gelişmelerin ardından Başkan Kayalar tarafından görevden alındı.