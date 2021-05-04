Kılıçdaroğlu’nun dostu HDP’nin ciğeri

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

HDP'nin Türkiye düşmanı rezalet sözde Ermeni soykırımı bildirisi ve TBMM'nin ortaklaşa yayınladığı milli duruşlu ABD Başkanı Biden'ı telin eden karara imza atmayışı asla unutulmamalı. Amerika'nın mayın eşeği PKK, Irak ve Suriye'de CIA aparatı olarak çalışırken, Türkiye'nin vatan savunması yıllarını "soykırım" diye mahkum etmeye çalışan emperyalist Amerika'nın Başkanı Biden'a hizmette kusur etmeyen HDP'nin de katılması hassasiyetle değerlendirilmelidir. PKK'nın siyasi kolu HDP'nin, derin ABD'nin peşine takılması, emperyalistlere hizmette sınır tanımayan bir rezalete imza atması, Türk siyaseti açısında da önemli gelişmeleri içinde barındırmaktadır. Biden'ın, 'muhalefeti destekleme, Başkan Erdoğan'ı devirme 'taktiklerinde CHP'nin başı çekmesi, buna bağlı olarak CHP'nin ancak HDP desteğiyle bir yerlere ulaşma pozisyonu enine boyuna tartışılmaktadır. Çünkü, bir milli güvenlik sorunu haline gelmiş (PKK'nın siyasi kolu) HDP ile seçim kazanmayı planlayan CHP'nin de içine düştüğü çukuru iyice masaya yatırması süreci başlamıştır.

DERİN AMERİKA-ASALA-PKK

Soykırım yalanını içerde HDP'nin, dışarıda da FETÖ'nün yürüttüğü, yani derin Amerika'ya ruhunu satanların beraberliğine, CHP'yi de ortak yapmakta gocunmayan Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosunun ipliğini pazara çıkarma istikametindedir. Her ne kadar Kılıçdaroğlu HDP ile yakın dostluk içinde olsa da CHP'nin milliyetçi, Atatürkçü-vatansever seçmeninin, soykırım yalanına sarılan HDP ile CHP'nin beraberliğini kabul etmediklerini hissediyor ve çok rahatsız olduklarını duyuyoruz. Derin Amerika-PKK-Ermeni terör örgütü Asala- PKK'nın Ermenistan'da yaşatılması ve nihayetinde PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Biden'ın soykırım yalanına sarılması aynı parantez içinde değerlendirilmelidir. Bu bakımdan Biden'ın soykırım yalanına HDP'nın sarılması tesadüf değildir. 1970'li yıllardan itibaren Türkiye'yi tehdidi altına alan "Etnik Terör" konusu mevcut bilgi ve belgeler ışığında incelenirse ABD'nin istihbarat servısı CIA'nın sinsi bir planı sonucu PKK ve Ermeni terör örgütü ASALA bir araya getirilmişti. Derin ABD planının uygulayıcısı da teröristbaşı Abdullah Öcalan olmuştu. Türkiye'yi hedef alan etnik terör örgütlerinin hangi isimle faaliyet gösterirlerse göstersinler dış güçler tarafından Türkiye'nin gelişmesini ve bölgede lider ülke olmasını engellemek amacıyla kuruldukları, desteklendikleri net biçimde görülmektedir. 1975'te kurulan ASALA ve 1978 yılında PKK adıyla kurulan ve hala faaliyete devam eden oluşumların da ardında derin ABDAvrupa vardır. 1978'lerden

itibaren PKK ve ASALA taşeron olarak seçildiler. Hatta PKK'nın ASALA'nın devamı olduğu yönünde bazı araştırmalar da bulunuyor. PKK-ASALA ve devamı örgütlerin adları ne olursa olsun dış güçlerin maşası olarak Türkiye'yi zayıf düşürüp toprak koparmaktan başka amacı olmadığı ortadadır.



AGOPYAN OPERASYONU

ASALA 1975'te kuruldu. Büyükelçilerimizi, diplomatlarımızı şehit etti. Birçok kanlı olay gerçekleştirdi. Türkiye ASALA'yı bitirmek için ölüm timi kurdu. Agop AGOPYAN Yunanistan'ın Atina şehrinde Paleo Faliro Caddesi'ndeki Karaoli Dimitriou sokağındaki bir evde yaşıyordu. 28 Nisan 1988'de Paleo Faliro Caddesi'ndeki binaların önünden sabah saatlerinde 04.30 Agop AGOPYAN elinde bir çantayla çıkmış ve birkaç dakika sonra peşinden eşinin kız kardeşi ve bir kadın çıkmıştır. AGOPYAN'ın o saatte dışarı çıkma sebebi ise ATİNABELGRAD uçağıyla Yugoslavya'ya gidecek olmasıydı. Taksiye binmek için evinin karşısındaki sahildeki "Leof Posidonos" sokağına doğru gitmiş ve birden maskeli 2 adam ona yaklaşarak ateş etmişlerdi. Ancak ağır yaralansa da kaçmaya çalışmıştı. Fakat maskeli birisi yaklaşarak kafasına bir kurşun sıkmıştı. ASALA'nın başı akıttığı masumların kanında boğuldu. Ermeni etnik terör örgütü ASALA bugün ortada görünmese de değişik isimlerle PKK ile yakın ilişki içindedir.



BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

ERMENİ örgütleriyle PKK işbirliğinin günümüzde yürütüldüğü açıktır. PKK'nın siyasi kolu HDP de, açıkça Biden'ın soykırım yalanına sarılmış emperyalistlerin uşaklığını yapan PKK doğrultusunda hareket ettiğini bir kez daha göstermiştir. Biden'ın soykırım yalanına emperyalistlerin uşağı olan bölücü terör PKK'nın ruhen destek verdiği bir süreçte, PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de, sözde soykırım yalanıyla ortaya çıkması TBMM'nin aldığı milli duruş kararına imza atmaması derin ABD planları doğrultusunda bir kirli tezgahın çalıştığını göstermektedir. Aziz Türk Milleti'nin yırtıp çöpe attığı 100 yıl önceki SEVR PAÇAVRASININ içinde yer alan BÜYÜK ERMENİSTAN VE KÜRDİSTAN ibarelerini asla unutmayalım. CHP ve İYİ Partili seçmenlerin Sevr süreci bağlamında HDP'nin desteğiyle, Biden'ın bahsettiği iktidar rüyasını tekrar ama tekrar değerlendirmesi bir vatan konusudur. EVET. HDP CİĞERİNİ BİR KEZ

DAHA GÖSTERDİ. HDP, BİR MİLLİ

GÜVENLİK MESELESİDİR.



TARİHİ VESİKALAR

Ermeni iddialarını destekleyen Türkiye'deki marsist solun PKK ile işbirliğinin oldukça uzun bir geçmişi bulunmaktadır. TİKKO kurucusu İbrahim Kaypakkaya aynı zamanda Ermeni meselesini gündeme getiren ilk sol liderlerden birisi oldu. Kaypakkaya'nın attığı temeller Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) Marksist Leninist fikirlerle kurulmasında rol oynadı. PKK da Ermeni konusunda Kaypakkaya tarafından ortaya atılan ideolojik akıma uygun olarak şekil aldı. Günümüzde Ermeni soykırımı iddiaları zamanında PKK-ASALA silahlı işbirliğinde şekil bulmuştu. ASALA yayımladığı ASALA Interview kitapçığında yer alan PKKASALA müşterek basın açıklaması tutanaklarına göre, alınan kararlar arasında Kürt-Ermeni federal devleti kurulması ve Türkiye'ye karşı müşterek silahlı eylem düzenlenmesi vardı. PKK, Türkiye içinde henüz silahlı eyleme başlamamışken, 9 Kasım 1980'de Türkiye Strasburg Konsolosluğu'nun bombalanması ile başlayan terörizm süreci ASALA ile beraber Fransa ve İtalya'da bombalı eylemlerle devam etmişti. ASALA başı Agop Agopyan, "PKK ile yan yana savaşıyoruz" açıklaması yapmıştı. ASALA daha sonra 1982'de Ankara Esenboğa'da saldırı düzenleyerek Türkiye'de ilk silahlı eylemi gerçekleştirmişti. Saldırının faillerinden Levon Ekmekçiyan sağ ele geçirilmiş, diğer ASALA teröristi ise etkisiz hale getirilmişti. Ekmekçiyan sorgusunda PKK'nın Esenboğa saldırısına yardım sağladığını itiraf etmişti. PKK, silahlı mücadeleyi resmi olarak 15 Ağustos 1984'te başlattı. PKK'nın kullandığı silahların ASALA tarafından tedarik edildiği belirlendi. PKK'ya yakın olan yeraltı dünyası figürü Behçet Cantürk yargılanmasında 1981 yılında Suriye'ye giderek ASALA ve PKK militanlarının uyuşturucu madde kaçakçılığını beraber yürütmeleri konusunda ikna ettiğini itiraf etti. PKK'nın Ermenistan'da 1992'de başlanan örgütlenmesini Osman Öcalan'ın üstlendiğini söyledi. 1984 Ekim ayında gerçekleştirilen Güneş Harekatı esnasında Türk Ordusu Irak sınırları içinde bulunan PKK ve ASALA kamplarını imha ederek her iki örgütün de işbirliğine ağır darbe indirmişti. 1985-1986 yılları arasında Taşnak bomba uzmanlarının PKK kamplarında eğitim verdiği tespit edildi. Zamanında PKK-ASALA bağlantılarının ortaya çıkarılmasında en önde gelen isim kuşkusuz Uğur Mumcu'dur. PKK ve ASALA'nın kendi yayın organlarına bakıldığı zaman, bu işbirliğinin oldukça açık şekilde yürütüldüğü gözlemleniyordu. PKK elebaşı Abdullah Öcalan yabancı basınla yaptığı görüşmelerde açık şekilde Ermeni örgütleri ile PKK işbirliğini savunmuş ve PKK ile Lübnan'daki Taşnak şubesi tarafından müştereken bir konferans düzenlendiğini söylemişti.