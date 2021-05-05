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Haberler Politika AK Parti’nin merakla beklenen paylaşımı geldi: CHP yalan üretim merkezi

’nin merakla beklenen paylaşımı geldi: yalan üretim merkezi

Son dakika haberine göre ’nin sosyal medya hesabından pinokyo emojisiyle birlikte “Yarın saat 14.00’te” cümleleri paylaşıldı. AK Parti’nin bu paylaşımı sonrasında sosyal medya kullanıcıları arasında açıklanacak olan şey merak konusu oldu.

AK Parti’nin merakla beklenen paylaşımı geldi: CHP yalan üretim merkezi

05.05.2021, 12:13 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021, 14:23

AK Parti sosyal medya hesabı Twitter'dan CHP'nin yalanlarıyla ilgili video animasyon paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Yalan üretim merkezi." ifadelerine yer verildi.


DÜN PAYLAŞILMIŞTI

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından merak uyandıran bir paylaşım yapılmıştı. AK Parti'nin sosyal medya hesabından "Yarın saat 14.00'te" denilerek pinokyo emojisi paylaşılmıştı.

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