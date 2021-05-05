Haberler Politika AK Parti’nin merakla beklenen paylaşımı geldi: CHP yalan üretim merkezi

AK Parti’nin merakla beklenen paylaşımı geldi: CHP yalan üretim merkezi

Son dakika haberine göre AK Parti’nin sosyal medya hesabından pinokyo emojisiyle birlikte “Yarın saat 14.00’te” cümleleri paylaşıldı. AK Parti’nin bu paylaşımı sonrasında sosyal medya kullanıcıları arasında açıklanacak olan şey merak konusu oldu.

05.05.2021, 12:13 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021, 14:23