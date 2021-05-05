Haberler Politika AK Parti’nin paylaşımı merak konusu oldu! Gözler saat 14.00’te

AK Parti’nin paylaşımı merak konusu oldu! Gözler saat 14.00’te

Son dakika haberine göre AK Parti’nin sosyal medya hesabından pinokyo emojisiyle birlikte “Yarın saat 14.00’te” cümleleri paylaşıldı. AK Parti’nin bu paylaşımı sonrasında sosyal medya kullanıcıları arasında açıklanacak olan şey merak konusu oldu.

05.05.2021, 12:13