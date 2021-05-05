AK Parti'nin resmi Twitter hesabından merak uyandıran bir paylaşım yapıldı. AK Parti'nin sosyal medya hesabından "Yarın saat 14.00'te" denilerek pinokyo emojiisi paylaşıldı.
NE AÇIKLANACAK?
AK Parti'nin yarın saat 14.00'de ne açıklayacağı merak konusu olurken, sosyal medya kullanıcıları arasında tahminler yapılmaya başlandı..
AK Parti’nin paylaşımı merak konusu oldu! Gözler saat 14.00’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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