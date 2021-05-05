‘Biz kara gün dostuyuz’

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunduğu Libya'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi. Burada Türk askerine hitap eden Akar, Türkiye'nin Başkan Erdoğan liderliğinde kendi hak ve menfaatlerini savunmanın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında da onların yanlarında olmaya devam ettiğini söyledi. AKAR, sözlerini şöyle sürdürdü: "2020'ye kadar Libya'da kimseler yoktu. Biz iyi gün değil, kara gün dostuyuz. Bu manada ortak tarihimize ve değerlerimize sadık kalarak, her türlü riski aldık, almaya da devam ediyoruz. Önemli olan birliğimiz ve beraberliğimiz, Libya'nın sulh ve sükuna kavuşmasıdır, ateşkesin devamlılığıdır."