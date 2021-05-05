CHP'li Gaye Usluer istifa etti

Eskişehir'de 25 ve 26'ncı dönem CHP milletvekilliği yapan ve halen parti meclis üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer, sosyal medyadan partisinden istifa ettiğini açıkladı.

"CHP ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİM"

Usluer, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim.

PROF.DR. GAYE USLUER KİMDİR?

Prof. Dr. Gaye Usluer, 25 Mart 1957 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Babasının görevi nedeniyle Erzurum'da ilkokul 1. sınıfı, Sakarya'da ( o zaman adı Adapazarı idi ) 2. sınıfı, 3-4 ve 5. sınıfları Eskişehir'in en eski ve köklü ilkokullarından Fatih Sultan Mehmet ilkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini Süleyman Çakır Kız lisesinde gördü.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 yılı hazırlık olmak üzere 7 yıl okudu. Bu süreçte eşi Mustafa Usluer ile tanıştı. Birlikte okudular. 1982'de evlendiler. 1984 ve 1988 yıllarında kızları doğdu.Gaye Usluer, 1987 "Enfeksiyon Hastalıkları veKlinik Mikrobiyoloji Uzmanı", 1993 Doçent Dr., 1998'de Prof. Dr. unvanlarını aldı. 1998'de Oxford'da John Radcliff Hastanesinde 3 aylık bir eğitim süreci oldu.2007'de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Rektör adayı oldu. 2010 yılından beri CHP içinde aktif siyaset yapıyor.

25 ve 26.Dönem Eskişehir Milletvekilliği yaptı. 4 dönemdir CHP Parti Meclisi Üyesi.Gaye Usluer, 2003'de babasını, 2014'de eşi Mustafa Usluer'i kaybetti. 2018'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi dalında Yüksek lisans derecesi aldı.