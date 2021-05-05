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FETÖ'nin Afrika sorumlusu yakalandı

İstanbul Ümraniye'de FETÖ/PDY örgütünün Afrika yapılanmasını başlattığı iddia edilen ve örgüt içerisinde sözde kahraman ilan edilen İbrahim Tatar gözaltına alındı.

FETÖ'nin Afrika sorumlusu yakalandı

5.5.2021

MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Örgütsel talimatları bizzat elebaşı Fetullah Gülen'den alan, Erzurum ilinde "İl Milli Eğitim Bakanlığı ve Öğretmenler Sorumlusu" olarak faaliyet yürüten, sonrasında "İstanbul'da İl İmamlığı" görevini yürüten, örgüt mensuplarınca verilen ifadelerde, 17/25 Aralık süreci sonrasında düzenlediği sohbetlerde terör örgütünün takındığı siyasi tavır doğrultusunda "Bu bir savaştır, herkes bu savaşta safını belirleyecek ve katkıda bulunacak, yapılan her şey mübahtır" diyerek HDP'ye oy isteyen Tatar, "GAYBUBET" evinde gözaltına alındı. Firari şahsın evinde yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, 5 SD kart, 1 flash bellek, çok sayıda yazılı ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli İbrahim Tatar'ın tahkikat işlemleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

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