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Haberler Politika HİSAR-A hedef uçağı tam isabetle vurdu

HİSAR-A hedef uçağı tam isabetle vurdu

HİSAR-A hedef uçağı tam isabetle vurdu

5.5.2021

TÜRK savunma ürünleri her geçen gün yeni başarılara imza atıyor. Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A), muayene ve kabul faaliyeti kapsamında yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Aksaray Atış Alanı'nda dün Otonom Füze Fırlatma Sistemi'nden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında, hedef uçağın başarıyla vurulduğu belirtildi.

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