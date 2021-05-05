HİSAR-A hedef uçağı tam isabetle vurdu

TÜRK savunma ürünleri her geçen gün yeni başarılara imza atıyor. Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A), muayene ve kabul faaliyeti kapsamında yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Aksaray Atış Alanı'nda dün Otonom Füze Fırlatma Sistemi'nden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında, hedef uçağın başarıyla vurulduğu belirtildi.