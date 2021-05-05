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Haberler Politika Honaz’da küfürlü ses kaydı skandal

Honaz’da küfürlü ses kaydı skandal

Honaz’da küfürlü ses kaydı skandal

5.5.2021

DENİZLİ'DE CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'e ait olduğu ileri sürülen ses kaydı gündeme bomba gibi düştü. İki ay önce odasındaki telefonun içinde dinleme cihazı bulunan Kepenek, ses kaydının bir bölümünün montaj olduğunu iddia etti. 6 dakikalık kayıtta Kepenek belediyede örgütlenme çalışması yürüten sendikalara hitaben "O..... çocukları" ifadesini kullanıyor. Kayıtta ayrıca Kepenek'in "Atatürk rozeti takıyor, sendikacı oluyor. Türk Bayrağı takıyor, sendikacı oluyor. Hangi sendika olduğu fark etmez. Bütçenin bir lira fazlasına imza atamam" sözleri yer alıyor. Kaydın son bölümünde ise Hak-İş, DİSK ve Türk-İş'e yönelik küfürlü sözler var.

SEBAHATTİN ALP

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